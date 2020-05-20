Эксперт: «нормандская четвёрка» не помогла Украине с конфликтом в Донбассе

https://static.news.ru/photo/465c1278-9a8d-11ea-a478-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press

Украинская власть сегодня не имеет должной мотивации для выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Такое мнение высказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

При этом, отметил он, необходимых для этого аргументов не смогли найти и участники стран «нормандской четвёрки», в которую, помимо самой Украины, входят также Россия, Германия и Франция.

Бортник отметил, что экс-президент Пётр Порошенко «расширил определённую модель — гуманитарную, политическую, военную — до максимума». И нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы пересмотреть её, приходится вступать в конфликты, к которым он не готов.

Эти конфликты ничего хорошего по большому счёту вот прямо сейчас ему не несут. А строчка в учебнике когда-то или там Нобелевская премия мира, мне кажется, для такого типа людей — достаточно слабая мотивация, — сказал Бортник в ходе онлайн-конференции «Итоги первого года Владимира Зеленского на посту президента Украины».

По мнению Бортника, пока что-то кардинально, глобально не поменяется и пока не будет сформулирована чёткая мотивация для украинской власти, ситуация в Донбассе останется неизменной.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков высказал уверенность, что отношения между Москвой и Киевом в перспективе могут ухудшиться из-за враждебного настроя украинской элиты и расхождений относительно ситуации в Донбассе.