Noonpost: остановка «Северного потока» угрожает единству Евросоюза

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look press

Приостановка поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» может поджечь рынок цен в странах Евросоюза, что негативно скажется на простых жителях, пишет обозреватель египетского издания NoonPost Имад Аннан. По его словам, энергокризис может сподвигнуть европейских лидеров действовать самим за себя, и это заметно уже сейчас, на фоне публичных острых разногласий.

Нынешний кризис многое пересчитает и навяжет новую реальность, которая будет резонировать с формированием карты союзов в будущем. Кажущееся единство Запада сейчас скрывает за собой острые разногласия, — считает автор издания.

Он отмечает, что во многих странах Европы уже проходят протестные акции против правительства с требованиями оказать материальную поддержку в связи с резким повышением цен на газ. По мнению Аннана, со временем эти волнения будут все больше нарастать.

Когда запасы газа и нефти вот-вот закончатся, сценарий эскалации может быть наиболее близким. <...> Весь континент окажется над жерлом вулкана, если правительства не исправят ситуацию и не смягчат последствия кризиса, несмотря на высокую цену, — пишет он.

Ранее представитель ЕС заявил, что энергетический кризис в Европе заставил политиков опасаться за свою судьбу. По его словам, власти европейских стран рискуют столкнуться с ростом протестных настроений из-за невозможности «обуздать» расходы. По этой причине руководству западных государств необходимо думать о том, как не навредить внутренней экономике и договориться с Венгрией, которая, скорее всего, будет блокировать следующий пакет антироссийских санкций, подчеркнул он.

Впоследствии Financial Times сообщила, что около десяти стран Европейского союза опасаются ответных мер Москвы в случае введения ограничений цен на газ и выступают за введение потолка цен на энергоресурсы не только из России, но и от других импортеров. Среди государств, разделяющих подобную позицию, названы Греция, Италия и Польша. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее предположил, что в случае введения потолка цен на газ Россия немедленно прекратит его поставки в Европу.