«Ночные клубы переполнены»: во Франции удивились жизни в России Valeurs Actuelles: Россия перестроила экономику, сведя на нет последствия западных санкций

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Обозреватель французского журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре заявил, что Россия легко свела на нет последствия санкций Запада и перестроила экономику. По его словам, обычные россияне почти не заметили изменений, они все так же ходят в рестораны и ночные клубы.

В Москве все как обычно. Магазины хорошо снабжены, рестораны и ночные клубы переполнены, — отмечается в его статье.

Раффре, который живет в Москве двадцать лет, подчеркнул, что в России обуздали инфляцию и стабилизировали рубль. В промышленном секторе катастрофы не случилось, из страны ушло не очень много западных предприятий, добавил он.

Мой любимый кофе Lavazza снова на полках магазинов по цене, сопоставимой с парижской, и айфоны опять появились, правда, по непомерным ценам, — уточнил журналист.

Он указал на то, что потери от сокращения торговли с западными странами Москва нивелировала сотрудничеством с Китаем.

Ранее сообщалось, что западные СМИ продолжают задавать вопросы об успешности санкций и пока приходят к неутешительным выводам. Российские и иранские банки готовятся проводить взаиморасчеты без системы SWIFT, а запрещенные к поставкам в РФ западные товары все равно доставляют через Армению, Турцию, Китай и другие дружественные страны.