Стало известно о повреждении припортовой инфраструктуры в Одесской области Гуменюк: объекты припортовой инфраструктуры повреждены в Одесской области

Обломки беспилотника повредили объекты припортовой инфраструктуры в Одесской области, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. По ее словам, также стало известно о возгорании. Пожар случился на законсервированном предприятии. Он был оперативно ликвидирован, никто не пострадал.

Обломками беспилотников повреждены объекты припортовой инфраструктуры, — сообщила Гуменюк.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Кропивницком в центральной части Украины. Кроме того, была объявлена воздушная тревога. Сирены зазвучали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Предварительно, речь идет о налете дронов. Другие подробности не приводятся.