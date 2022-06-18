«Ннна, Путин, получи!»: Прилепин написал о запрете балалаечников в Житомире Прилепин рассказал о переводе балалаечников в гитаристы в музыкальных школах Житомира

Фото: Shutterstock

Игра на балалайке

Захар Прилепин рассказал об очередном витке русофобии на Украине. По словам писателя, опубликованным в его Telegram-канале, в музыкальных школах Житомира отменяют подготовку балалаечников. Источник происхождения информации писатель при этом не уточняет.

Свою публикацию писатель обозначил как «Новости с той стороны». Теперь, утверждает писатель, балалаечников переводят в гитаристы. Так что запретом только русских книг на Украине не ограничились, иронизирует Прилепин.

Вы думали, что после запрета русской литературы в школах и запрета ввоза русских книг, отмены всей русской культуры ничем уже не удивить? Ха! Жалкие людишки без воображения! Готовы? «В житомирских музыкальных школах отменяют подготовку балалаечников. Их переводят в гитаристы!». Ннна, Путин, получи! — с юмором сообщил публицист.

Ранее областной совет Хмельницкой области Украины ввёл мораторий на прослушивание музыки и просмотр фильмов на русском языке. Под запрет попала даже русскоязычная реклама.