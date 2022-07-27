НМ ЛНР: ВСУ выбиты с территории Углегорской ТЭС

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы Народной милиции ЛНР

Углегорская тепловая электростанция в городе Светлодарск ЛНР перешла под контроль бойцов Народной милиции (НМ) республики. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко. Военнослужащий указал, что с территории ТЭС бойцы ВСУ обстреливали территорию города.

Углегорская ТЭС, которая после освобождения Светлодарска оставалась под контролем ВСУ, откуда они наносили обстрелы по городу, перешла полностью под наш контроль. Подразделения противника там уничтожены, — заявил Филипоненко.

Согласно его информации, здание ТЭС серьезно повреждено, поскольку ВСУ при отходе уничтожали инфраструктуру «не жалея боеприпасов».

Накануне офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что совместные силы ЛНР, ДНР и РФ после зачистки Углегорской ТЭС от остатков ВСУ будут продвигаться в сторону Артемовска. Он отметил, что российским инженерам еще предстоит много работы, так как «каждый метр заминирован» на территории ТЭС.

Сегодня днем офицер Народной милиции ДНР Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины укрепили свои позиции возле двух населенных пунктов на территории ЛНР — Артемовска и Соледара. Он отметил, что эти позиции были усилены новыми фортификационными сооружениями.