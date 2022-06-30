НМ ЛНР: украинским военным приказали отступать из Лисичанска

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Солдаты Вооружённых сил Украины

Украинские военные, которые находятся в Лисичанске, получили от своего командования приказ об отступлении. Киев отводит войска для снижения потерь, сообщил в своём Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Группировке украинских войск, находящейся в населённом пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод своих войск. С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией, — написал он со ссылкой на данные разведки.

Ранее посол республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские военные не смогут выйти из образующегося в Лисичанске котла. Все значимые въезды и выезды взяты под контроль силами ЛНР и российскими войсками. По его словам, одно из подразделений ВСУ при попытке прорыва попало под массированный артобстрел.



По мнению военного эксперта Александра Кочеткова, украинские войска несут значительные потери из-за того, что ВС России навязали им свою тактику боя, а командование в Киеве не смогло найти более эффективную стратегию. Он считает, что ситуацию могли бы изменить высокоманевренные операции ВСУ, но у Украины нет ни арсенала, ни управленческих кадров, способных организовать такие действия.