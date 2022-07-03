НМ ЛНР: армия Украины несет критические потери живой силы и бронетехники

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Боец Народной милиции ЛНР

Представители Народной милиции (НМ) ЛНР доложили о том, что ВСУ несут «критические» потери живой силы и бронетехники в ходе наступления штурмовых отрядов военных группировок республики. В Telegram-канале представители НМ отметили, что в процессе наступательных операций бойцы армии Украины бросают иностранное оружие, спасаясь бегством.

В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник несет критические потери в живой силе и бронетехнике, а также бросает иностранное вооружение, — сообщили представители НМ.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об установлении контроля над территорией ЛНР. Накануне стало известно, что под контроль ВС РФ и ЛНР перешел Лисичанск.

В свою очередь Минобороны России сообщило об установлении контроля над Верхнекаменкой, Золотаревкой и Белогоровкой. В ведомстве добавили, что ВС РФ вышли к реке Северский Донец.