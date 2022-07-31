НМ ДНР: штурмовые группы республики закрепились в поселке Пески Народная милиция ДНР: штурмовые группы республики закрепились в поселке Пески в пригороде Донецка

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

архивное фото

Силы ДНР закрепились в поселке Пески в пригороде Донецка, сообщил РИА Новости неназванный представитель Народной милиции республики. Подразделения Донецкой Народной Республики успешно продолжают бои на авдеевском направлении, отметил собеседник.

Силы ДНР успешно ведут бои на авдеевском направлении. На данный момент штурмовые группы закрепились в поселке Пески, — заявил собеседник агентства.

В ходе спецоперации на Украине войска России, Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль 263 населенных пункта в ДНР, сообщил штаб теробороны республики. По данным представительства ДНР в СЦКК, за последенее время в результате ударов ВСУ были повреждены 50 домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры. Общее количество боеприпасов, примененных украинскими военными, составило 513 единиц.

В ДНР сообщили, что в результате атак ВСУ погиб один человек, еще 10 было ранено.