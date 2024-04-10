Нищий и больной украинец получил два года за неявку в военкомат ТСН: нищий и больной украинец получил два года условно за неявки в военкомат

Суд в Винницкой области Украины приговорил к двум годам условного срока мужчину, который несколько раз не явился в территориальный центр комплектования (аналог военкомата), так как у него не было денег на проезд, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее у него была диагностирована травма позвоночника, и он проходил лечение в тубдиспансере.

Как сообщает телеканал, в 2023 году молодого человека направили на военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе, однако впоследствии он проигнорировал несколько повесток.

На заседании он признал свою вину и раскаялся. По его словам, первая повестка пришла 9 ноября 2023 года. Фигуранта направили в воинскую часть, где после медосмотра вернули домой, так как у него было травма позвоночника, и он лечился в тубдиспансере. Позднее ему прислали еще две повестки, однако он не смог посетить военкомат, так как «не имел средств на проезд».

Ранее Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон о мобилизации осужденных. Законопроект поддержал 281 депутат. Принимать на службу собираются только тех, кто осужден за нетяжкие преступления.