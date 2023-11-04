«Никто на меня не давит»: как Зеленский оценил слухи о переговорах с РФ Зеленский заявил, что на Западе на него не давят по переговорам

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отверг слухи, якобы западные союзники пытаются повлиять на него и усадить за стол переговоров с Россией. Что об этом известно, зачем в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен?

Что сказал Зеленский про переговоры 4 ноября

Зеленский в ходе пресс-конференции с прибывшей в Киев главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отверг предположения, что кто-либо из союзников пытается подтолкнуть его к переговорам.

«Никто сегодня не давит на меня. Никто не настаивает на том, чтобы Украина села за стол переговоров с РФ и тем более чтобы что-то отдала России. Я не знаю, откуда это берется и кто такое публикует. Но у меня очень неприятное ощущение, что даже мы, украинцы, поддерживаем эту тематику», — признался он.

Зеленский заявил, что «все знают его отношение, которое совпадает с мнением украинского общества к такому [мирным переговорам с Россией]».

Кто давит на Зеленского на Западе

Высокопоставленный чиновник в США сообщил NBC News, что американские и европейские представители начали поднимать тему мирных переговоров с РФ в ходе контактов с официальными лицами на Украине. Темами переговоров являются «очень общие очертания того, от чего должен будет отказаться Киев ради перемирия».

Причины, по которым на Западе начали обсуждать переговоры, «стало ощущение, что конфликт на Украине зашел в тупик», заявили источники NBC. Американские военные чиновники опасаются, что уже к концу 2023 года придется быстро принимать решения по дальнейшей поддержке ВСУ.

Практически одновременно вместе с американцами мысль о «тупике» в конфликте на Украине высказал главком ВСУ Валерий Залужный, вызвав неудовольствие в офисе Зеленского.

Фото: AP/ТАСС Валерий Залужный

Зачем фон дер Ляйен прилетела в Киев 4 ноября

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала главной целью внезапного визита в Киев переговоры по вопросам присоединения Украины к Евросоюзу.

«Я здесь для того, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС. Финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины как современной процветающей демократии», — объявила она в соцсетях.

В ходе пресс-конференции с Зеленским она назвала «великолепным прогрессом» шаги, предпринятые Киевом для вступления в ЕС.

«Украина достигла многого. Это результат упорного труда. Если это произойдет [и Украина сможет реализовать дополнительные реформы], тогда, я уверена, Украина сможет достигнуть амбициозной цели — перехода на следующий этап в процессе присоединения», — пообещала фон дер Ляйен.

Читайте также:

«Что докладывать лидеру?»: как Залужный встревожил Запад оценкой ВСУ

«Дела идут плохо»: что сказал Трамп о действиях США на Украине

Активы России в странах G7 на $280 млрд заморозят до выплаты ущерба Украине