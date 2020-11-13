Никосия считает «беспрецедентным вызовом» визит Эрдогана в Северный Кипр

https://static.news.ru/photo/6d2ef1c6-2698-11eb-bdb1-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Власти Кипра назвали «беспрецедентным вызовом» намеченный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в самопровозглашённую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

Кроме того, турецкий лидер также планирует посетить район Вароша, расположенный в бывшем курортном городе Фамагуста. Из этих мест греки-киприоты были изгнаны 46 лет назад.

Присутствие президента Турции на праздновании 37-й годовщины провозглашения псевдогосударства, а также его визит в осаждённый город Фамагуста являются беспрецедентным вызовом и полностью противоречат резолюциям 550 и 789 Совета Безопасности ООН, — приводит ТАСС выдержку из заявления канцелярии президента Кипра Никоса Анастасиадиса.

В ведомстве подчеркнули, что визит Эрдогана подрывает усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по организации пятисторонней встречи для урегулирования ситуации на Кипре, а также «вызывает чувство протеста у всего кипрского народа и в особенности у жителей Фамагусты».

Ранее стало известно, что президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган намерен приехать на мероприятия по случаю 37-й годовщины провозглашения независимости ТРСК.

Как сообщал NEWS.ru, во внешнеполитической службе Евросоюза заявили, что власти Турции продолжают нагнетать напряжённость в Восточном Средиземноморье, объявляя о новых сейсморазведочных работах.