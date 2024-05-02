«Никому нет дела»: ветеран ВСУ рассказал о жизни в тылу Ветеран ВСУ рассказал, что Украина бросает бойцов-инвалидов на произвол судьбы

Фото: МО Украины

Государство не помогает ветеранам ВСУ и бросает их на произвол судьбы, рассказал ушедший на пенсию по инвалидности украинский военнослужащий. По его словам, которые приводит France info, бойцы с травмами вынуждены жить в нищете.

Ты нужен государству, когда ты на фронте, но если ты становишься инвалидом, то никому до тебя нет дела, — заявил он.

Мужчина рассказал, что получил ранение спинного мозга, потеряв возможность ходить. Для облегчения боли ветерану нужен нейростимулятор стоимостью €17 тысяч. Государство не оказывает ему помощь, утверждается в материале.

Он добавил, что Украина оказалась не готова к множеству подобных случаев. В результате ветераны боевых действий, ставшие инвалидами, живут в нищете, заключил мужчина.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками ВС Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что украинская армия испытывает острую нехватку солдат. По его мнению, для продолжения вооруженного противостояния Киеву потребуется около 150–200 тысяч военнослужащих.

До этого депутаты Верховной рады Украины в условиях недостатка новобранцев в ряды ВСУ приняли закон об ужесточении норм мобилизации. При этом из документа были убраны положения о демобилизации, на основе которых военный при выполнении некоторых условий мог легально покинуть армию после нескольких лет службы.