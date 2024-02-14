Николя Саркози сократили срок заключения Экс-президент Франции Николя Саркози приговорен к шести месяцам тюрьмы

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Николя Саркози

Суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к шести месяцам лишения свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании в 2012 году, сообщает France 24. Также он получил еще шесть месяцев условного заключения. Таким образом судья смягчил ранее вынесенный приговор.

Первоначально Саркози был приговорен к одному году тюремного заключения, но апелляционный суд постановил, что он должен отсидеть шесть месяцев с отсрочкой еще на шесть месяцев, — сказано в публикации.

Речь идет о «деле Бигмалиона». Так называется пиар-агентство, обслуживавшее избирательную кампанию Саркози. По версии следствия, политик потратил почти €43 млн вместо разрешенных €22,5 млн. Чтобы скрыть перерасход, агентство Bygmalion выставило ряд фальшивых счетов на оплату услуг предвыборному штабу партии.

В мае 2023 года Николя Саркози был осужден на три года по «делу о прослушке». 23-й президент Франции должен провести один год в заключении, два остальных года назначены судом условно.

Французские следователи в 2013 году перехватили телефонный разговор уже экс-президента Саркози и его адвоката Тьерри Эрзога. Саркози предлагал адвокату получить от сотрудника кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании дела о нелегальном финансировании его президентской кампании 2007 года.