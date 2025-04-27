«Никогда не покинут Россию»: на Западе высказались о ВСУ в Курской области Журналист Боуз заявил, что 80 тысяч бойцов ВСУ больше не покинут Курскую область

Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский погубил около 80 тысяч солдат ВСУ в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. По его словам, многие из тех, кто попал туда, уже никогда не вернутся домой.

80 тысяч человек, отправленных диктатором Зеленским в Курскую область, уже никогда не покинут Россию, — резюмировал он.

При этом, уточнил Боуз, проплаченные западные СМИ замалчивают трагичный факт того, чем завершился план Киева в российском регионе. Журналист назвал произошедшее «провальной авантюрой».

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. Украинские войска были выбиты из приграничного региона.

Тем временем посол по особым поручениям МИД по преступлениям Украины Родион Мирошник информировал, что Россия располагает информацией о сотнях погибших мирных жителях в Суджанском районе Курской области, но эти сведения еще предстоит проверить. Посол добавил, что люди раскрыли места захоронений. Теперь с ними должны провести соответствующие процедуры по сбору данных, в том числе эксгумацию — она докажет насильственный характер смерти и выявление виновных, уточнил Мирошник.