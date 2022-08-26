«Никогда не курил траву»: Шольц объяснил скорую легализацию марихуаны в ФРГ Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал непростым решение о скорой легализации марихуаны

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц в Магдебурге

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что легализация марихуаны в стране произойдёт быстро. При этом на встрече с согражданами в Магдебурге он признался, что планы по легализации дались ему непросто, сообщает РИА Новости.

Мы согласились, что времена меняются, и поэтому мы собираемся это сделать. Это должно произойти довольно быстро. <...> В этот законодательный период, — рассказал канцлер.

Шольц уточнил, что планы по легализации были прописаны в коалиционном соглашении. При этом политик признался, что ему непросто далось это решение.

Во-первых, я никогда не курил траву... А во-вторых, конечно, я считаю, что все наркотики влекут за собой проблемы и разговоры о том, что для здоровья некоторых они не имеют последствий, просто не соответствуют действительности, — подчеркнул Шольц.

Он добавил, что знаком с людьми, которые «выкурили себе мозги». Это не массовые случаи, но проблема существует, заключил политик.

Ранее стало известно, что 10 июня в Верховной раде зарегистрировали законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях. Отмечается, что проект закона в парламент внес премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По замыслу кабмина, медицинский каннабис не будет конкурировать с «уличным», потому что содержит лишь канабидиол, который не имеет психоактивного действия.