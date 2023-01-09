«Никогда бы не советовал»: принц Гарри рассказал, зачем пробовал наркотики Принц Гарри рассказал, из-за чего начал употреблять наркотики

Фото: Cornelius, Cornelius/Global Look Press

Принц Гарри

Принц Гарри признался, что начал употреблять наркотики, когда не мог справиться со скорбью после смерти матери. В интервью CBS News он призвал не использовать наркотические препараты для развлечения. По словам принца, за время, проведенное в зависимости, он попробовал кокаин, марихуану и галлюциногенные вещества.

Никогда бы не советовал делать это для развлечения, — заявил принц Гарри.

Он отметил, что до употребления наркотиков столкнулся с алкогольной зависимостью. По его словам, в свои 20 лет на фоне проблем с аддикциями он чувствовал себя «безнадежным» и «потерянным».

Подробности своей жизни в этот период 38-летний Гарри рассказывает в мемуарах «Запасной», которые выйдут в свет 10 января.

Ранее сообщалось, что принц Гарри вычеркнут из сценария коронации его отца — нового монарха Великобритании Карла III. Предполагается, что поводом для этого послужили откровения принца Гарри в автобиографии.

Также в интервью британский принц обвинил супругу короля Карла III, королеву-консорт Камиллу, оказалась «опасной злодейкой». В беседе с CBS в организации медийных «сливов», когда Карл III еще состоял в браке с принцессой Дианой.

Предупреждаем, что употребление наркотиков наносит вред здоровью.