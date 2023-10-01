«Никакой ерунды или залета»: в Киеве рассказали об ультиматуме от США В Раде заявили о призыве США исключить коррупционные скандалы на Украине

Фото: СБУ

Власти США потребовали от Киева исключить какие-либо коррупционные скандалы в ближайшие 45 дней, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. В этот срок в Вашингтоне будет проходить согласование бюджета США на следующий год.

Эти 45 дней и все время нужно пройти без единого большого коррупционного скандала. О чем, насколько я слышал, нашим прямо во время визита и сказали. Никакой ерунды или залета, — написал он.

Железняк добавил, что Киев получил от США «желтую карточку», когда в Вашингтоне решили исключить статью о военной помощи Киеву в своем федеральном бюджете.

Вчера мы пока получили желтую карточку, и можно долго рассказывать о сложной внутриполитической ситуации в США. Но нам нужны деньги и военная поддержка. Не им. Поэтому сейчас нужно после такого холодного душа не получить вторую желтую, — добавил Железняк.

Палата представителей США 1 октября поддержала проект финансирования правительства сроком на 45 дней, предложенный Республиканской партией. Важной особенностью документа является отсутствие в нем пунктов о выделении средств на помощь Украине. Проект поддержали 209 членов Демократической партии.

Сенат США также одобрил проект временного финансирования, хотя президент страны Джо Байден утверждал, что Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не могут позволить себе прекратить оказание помощи Украине.