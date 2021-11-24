«Никакого опыта»: политолог оценил кандидатуру возможной главы МИД Германии

Вероятный будущий министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, представляющая партию «Союз 90/Зелёные», не имеет никакого опыта во внешнеполитической деятельности и не видит, в каких областях можно работать с Россией. Об этом заявил в интервью РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.

Как отметил Рар, Бербок училась в Лондоне, несколько раз посещала США и на этом её международный опыт можно считать исчерпанным.

Бербок во внешней политике никакого опыта не имеет. <...> Но «Зеленые» жестко боролись за пост главы МИД, им это учреждение нужно, чтобы проводить свою политику «либеральных ценностей» и прав человека, — подчеркнул политолог.

Бербок, по мнению Рара, относится к молодым либеральным европейским политикам, считающим, что миссия Европы и Германии — «экспортировать либеральные западные ценности в другие страны и на континенты».

Она верит в преимущества западной морали, и это опасно, — предупредил эксперт.

По словам политолога, Бербок неинтересны разговоры о взаимных интересах стран, «потому что она не видит, в каких областях Германии работать, например с Россией» в том случае, когда отсутствует общая либеральная повестка. Такое «стереотипное мышление» будущего главы внешнеполитического ведомства ФРГ Рар назвал «опасным заблуждением».

Ранее стало известно, что в Германии была окончательно сформирована политическая коалиция, в неё вошли Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия, договор о её создании согласован и подписан. Документ станет основой для работы будущего правительства государства. В числе прочего предполагается, что второй сопредседатель партии «Зелёных» Анналена Бербок станет главой МИД.