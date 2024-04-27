«Никакие рубежи не помогут»: в Раде объяснили провалы ВСУ Депутат Костенко: ВСУ не удерживают позиции из-за отсутствия людей и вооружений

Фото: МО Украины

ВСУ не могут удержать позиции из-за отсутствия как вооружений, так и личного состава, заявил депутат Верховной рады, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, никакие оборонительные сооружения не помогут, когда не хватает людей, передает издание NV.

Наряду с отсутствием оружия большую роль <...> играет отсутствие устойчивости нашей обороны из-за того, что не хватает личного состава. Никакие построенные по-новому рубежи, если на них не будет солдат, нам не помогут защитить наши линии фронта, — пояснил Костенко.

Ранее британская газета The Economist сообщила, что Украина не готова к возможному наступлению ВС РФ даже с новой помощью от США. Более того, авторы материала сомневаются и в наступательном потенциале ВСУ. Журналисты обратили внимание, что у России «огромное население» и нефтяные богатства. Это, по мнению авторов публикации, положительно сказывается на боеспособности вооруженных сил.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что самолеты F-16 и обученные союзниками пилоты уже до конца года начнут прибывать на Украину. По его словам, Киев получит «более эскадрильи» боевых машин. Первыми самолеты предоставят Нидерланды и Дания.