«Никак не ожидала»: западная журналистка удивилась жизни в РФ под санкциями Журналистка Sky News Мэгней удивилась присутствию западного бизнеса в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британская журналистка Sky News Диана Мэгней в эфире выпуска новостей удивилась жизни в России, находящейся под санкциями. По ее словам, западный бизнес остался в стране, несмотря на введенные рестрикции.

Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт, — сказала корреспондентка.

Он добавила, что на российском рынке работает компания Inditex. По словам Мэгней, холдинг открыл торговые точки с российскими названиями и, предположительно, продает продукцию, произведенную в РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Россия не закрывает двери для иностранных компаний. Он подчеркнул, что страна не боится конкуренции с иностранными концернами и холдингами, но при возвращении учтет особенности их поведения.

Накануне советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке мероприятия Антон Кобяков сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме заключили около тысячи соглашений на сумму почти 4 трлн рублей. По его словам, 43 контракта заключили с представителями иностранных компаний, в том числе с компаниями Италии и Испании. Он отметил, что большое количество представителей недружественных стран приехали под эгидой не своих компаний.