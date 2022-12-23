Нидерланды захотели направить в Польшу восемь истребителей F-35 Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35 для защиты восточного фланга НАТО

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Пресс-служба Министерства обороны Нидерландов сообщила, что страна направит в Польшу в 2023 году восемь истребителей F-35 для защиты восточного фланга НАТО, пишут «Известия». В ведомстве добавили, что истребители будут находится в Польше в феврале и марте 2023 года. Отмечается, что военные страны примут участие в патрулировании воздушного пространства над Восточной Европой.

Минобороны Нидерландов направит в Польшу восемь истребителей F-35 для защиты восточного фланга НАТО... Они будут наблюдать за воздушным пространством НАТО над Восточной Европой, — сообщила пресс-служба Минобороны Нидерландов.

В ведомстве добавили, что истребители могут взлететь в течение нескольких минут для перехвата вражеской техники.

Практически все страны — члены НАТО активно используют свой военный потенциал против России, ранее заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. По его словам, российские военные успешно дают им отпор в борьбе за страну. В ходе своего выступления он также подчеркнул, что на всей территории России, включая новые регионы, будет обеспечена безопасная жизнь для всех граждан.