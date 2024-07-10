Нидерланды выделят Украине еще больше денег на закупку оружия для F-16 Нидерланды предоставят Украине еще €300 млн на закупку боеприпасов для F-16

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Правительство Нидерландов выделит дополнительно €300 млн Украине, чтобы государство закупило вооружение для американских истребителей F-16, которые в скором времени должны получить украинские войска, сообщили в пресс-службе Министерства обороны королевства. Деньги будут направлены дополнительно к уже зарезервированным на эти цели €150 млн.

Нидерланды выделят дополнительные €300 млн на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые Нидерланды, в частности, вскоре поставят на Украину. Это дополнение к €150 млн, ранее зарезервированным на эти цели, — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что речь идет о вооружении, которое Украина будет закупать напрямую у производителей. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подчеркнул, что украинские военные должны не только быть способными летать на F-16, но и уметь пользоваться ими.

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон совместно с союзниками прямо сейчас занимается передачей истребителей F-16 Украине в рамках военной поддержки. Он заверил, что украинская армия получит военные самолеты уже этим летом. Блинкен уточнил, что истребители поступят из Дании и Нидерландов.