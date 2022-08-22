Нидерланды выделят Украине дополнительно €80 млн

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Нидерланды дополнительно выделят Украине €80 млн на восстановление. Об этом сообщается в заявлении правительства по случаю визита в Киев министра обороны страны Кайсы Оллонгрен и главы Министерства внешней торговли и развития сотрудничества Лише Шрайнемахер, пишет ТАСС.

Около €65 млн предназначены для реконструкции объектов инфраструктуры. Этии деньги предназначены голландским копаниям, которые будут участвовать в восстановлении больниц, мостов, дамб и других сооружений. Ещё €10 млн пойдут на разминирование и нейтрализацию взрывчатых устройств.

Разминирование является критически важным. Только после того как мины нейтрализованы, люди могут вернуться домой или на свои фермы и приступить к работе, — отметила министр торговли Шрайнемахер.

Оставшиеся деньги предназначены для разработки планов реконструкции Херсона, Одессы и Николаева, а также программы ЕБРР и психологическую помощь жертвам насилия.

Ранее Германия заявила о намерении направить Киеву 20 ракетных установок калибра 70 миллиметров на спецавтомобилях, а также две тысячи ракет. На сайте правительства ФРГ появилась специальная страница, куда заносятся данные о поставках вооружения — как состоявшихся, так и запланированных.