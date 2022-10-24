Нидерланды выдали более 90 разрешений на обход санкций против России

Фото: shutterstock

Город Амстердам

Власти Нидерландов выдали различным компаниям и учреждениям 91 разрешение на обход санкций Евросоюза в отношении России, сообщает RTL Nieuws. В МИД страны объяснили данные шаги необходимостью «обеспечить некоторую гибкость в конкретных случаях».

В публикации отмечается, что внешнеполитическое ведомство Нидерландов разрешило осуществление из России дипломатических платежей, Министерство инфраструктуры и водного хозяйства позволило заходить в порты 34 российским кораблям с грузами продуктов питания и алюминия, а Минфин освободил от ограничений некоторые подсанкционные замороженные активы и товары и разрешал сотрудничество с Москвой «по гражданским вопросам из гуманитарных соображений». Министерство климата и энергетики же выдало ряд разрешений на получение энергоресурсов из России, включая от «дочек» «Газпрома».

Список учреждений и компаний, получивших освобождение от исполнения санкций, не разглашается: в МИД Нидерландов заявили, что эта информация является конфиденциальной. Также не раскрывается и приблизительная стоимость полученных льгот.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах арестовали 55-летнего местного предпринимателя за нарушение антироссийских санкций. В прокуратуре заявили, что он занимался поставкой чипов, которые могли быть использованы для производства в области вооружений. Бизнесмен утверждал, что поставки шли не в Россию, а в другую страну, но следователи ему не поверили.