Премьер Нидерландов заявил, что Зеленского нельзя принудить к переговорам Премьер Нидерландов Рютте: решение о переговорах Киева и Москвы может принять только Зеленский

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Владимир Зеленский

Только президент Украины Владимир Зеленский может решить, вступать ли Киеву в мирные переговоры с Москвой или нет, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По его мнению, Запад не сможет заставить украинского лидера пойти на этот шаг, передает РИА Новости.

Только один человек может решить это вместе со своим правительством — это президент Украины, а также народ этой страны. Представим себе ситуацию. Я звоню американскому президенту и говорю: «Привет, Джо, это Марк, не будь таким сложным человеком, начни переговоры с канадцами или мексиканцами». Он бы не согласился, и тут такая же ситуация, — сказал премьер Нидерландов.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров говорил, что украинская сторона готова рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права. Кроме того, как сказал Никифоров, Киев требует компенсации ущерба и гарантий того, что ничего подобного СВО больше не произойдет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что украинское законодательство исключает возможность проведения мирных переговоров.