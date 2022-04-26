Нидерланды приостановят выдачу краткосрочных виз россиянам

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↵Власти Нидерландов решили с 27 апреля приостановить выдачу краткосрочных виз гражданам России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нидерландского посольства. Это решение принято из-за высылки из России нескольких нидерландских дипломатов.

Вследствие решения правительства РФ объявить сотрудников консульского отдела посольства Нидерландов персонами нон грата, МИД Королевства был вынужден приостановить с 27 апреля 2022 года выдачу гражданам Российской Федерации виз на кратковременное пребывание, — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что исключения сделают для запросов на визы по гуманитарным причинам и временный вид на жительство (MVV), а также для запросов, которые в рамках двусторонних соглашений считаются приоритетными.

МИД России в середине апреля вызвал посла Нидерландов в Москве Хиллеса Арно Бесхоора Плуха. Дипломату выразили решительный протест в связи с необоснованным объявлением 29 марта персонами нон грата 18 сотрудников посольства РФ в Гааге, торгового представительства РФ в Амстердаме и постоянного представительства РФ при Организации по запрещению химического оружия.

Глава нидерландского МИД Вопке Хукстра заявил, что высылаемые российские дипломаты «представляют угрозу безопасности» страны, поскольку являются разведчиками, работающими в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти действия произволом. По её словам, вся полнота ответственности за последствия этих шагов лежит на руководстве Нидерландов.

В ответ на высылку российских дипломатов Москва решила объявить персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге.