Нидерланды приостановили финансирование БАПОР из-за возможной связи с ХАМАС Нидерланды вслед за США, Канадой и Британией приостановили финансирование БАПОР

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нидерланды приостановили финансирование Ближневосточного агентства ООН по вопросам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщили в пресс-службе голландского правительства. Отмечается, что организацию заподозрили в связях с ХАМАС.

И.о. министра внешней торговли и развития сотрудничества Джеффри ван Леувен принял решение приостановить финансирование после объявления о расследовании в отношении БАПОР по предполагаемому участию его сотрудников в нападениях на Израиль 7 октября 2023 года. В документе отмечается, что дальнейшие шаги будут приниматься по итогам расследования.

Эти обвинения слишком серьезны. Сначала нам нужно точно знать, что выявит расследование и какие шаги предпринимает ООН. Пока же Нидерланды продолжат оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе другими способами, - заявил Ван Леувен.

В 2024 году Нидерланды уже направили €19 млн на финансирование деятельности БАПОР.

Ранее некоторые страны, включая США, Канаду и Великобританию объявили о временной приостановке финансирования БАПОР в связи с подозрениями в связях нескольких ее сотрудников с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини уволил нескольких сотрудников агентства, которых подозревают в причастности к атаке боевиков движения на южные районы Израиля в прошлом году.