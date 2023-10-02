Нидерланды пообещали отправить Украине как можно больше оружия и F-16

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Истребитель F-16

Нидерланды прилагают большие усилия для того, чтобы отправить Украине как можно больше оружия, включая самолеты F-16, заявила глава нидерландского МИД Ханке Брюинс Слот. По ее словам, которые приводит ТАСС, Гаага также намерена передать Киеву танки и гаубицы.

Сейчас мы работаем с большим количеством стран в коалиции по передаче F-16. Это так важно, чтобы украинские солдаты получили хорошие боеприпасы и хорошее оружие, чтобы воевать за украинский народ и за народы Европы. Я глубоко чувствую, что это не только война Украины, но война всего Европейского континента, — заявила глава МИД Нидерландов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее пообещал, что страна отправит на Украину своих инструкторов для обучения украинских пилотов полетам на F-16 и обслуживания истребителей. По словам Трюдо, это необходимо, чтобы ВСУ могли максимально эффективно применять самолеты.

В сентябре министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не планирует проводить обучение украинских летчиков управлению F-16. Глава ведомства отметил, что Берлин сосредоточится на обеспечении ВСУ артиллерией и средствами ПВО, а также теплой одеждой и отопительными средствами в преддверии зимы.