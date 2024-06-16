Нидерланды озвучили неприятную Киеву позицию по саммиту Рютте: Россия должна была участвовать в украинском саммите в Швейцарии

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марк Рютте

Россия должна была принимать участие в конференции по Украине, которая проходит в Швейцарии, заявил журналистам исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте. Он отметил, что подобного мнения придерживаются многие участники саммита, передает ТАСС.

Многие выступавшие говорили, что Россия должна быть за этим столом, и я полностью с этим согласен. Россия должна была принять участие [в конференции], — сказал политик.

Ранее член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет выразил мнение, что мирные заявления российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине нарушили ход швейцарского саммита, из-за чего вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис вынуждена была покинуть Европу. Известно, что Харрис уехала с конференции в Вашингтон 15 июня.

Заместитель председателя совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов, в свою очередь, отметил, что международная конференция по Украине приведет лишь к еще большему разжиганию конфликта. Он обратил внимание, что уже сейчас прослеживается существенный разлад между участниками саммита. Все это указывает на безрезультатность встречи.