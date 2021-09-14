Нидерланды отменят правило социального дистанцирования 25 сентября

Нидерланды с 25 сентября ослабляют ряд мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, а также отменяют правило социального дистанцирования. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. премьер-министра страны Марк Рютте. Его слова приводит ТАСС.

Как заявил Рютте, с 25 сентября правило соблюдения дистанции в 1,5 метра между людьми будет отменено. При этом в общественных заведениях — барах, ресторанах, театрах, кино — станет необходимо предъявлять коронавирусный пропуск — свидетельство о вакцинации, недавно перенесённом заболевании или отрицательном тесте. Исключение сделают только для музеев и библиотек. При этом допустимое время работы увеселительных заведений не изменится, бары и рестораны должны быть закрыты с 00:00 до 06:00. Возобновят работу клубы и дискотеки, однако и они должны будут закрываться в полночь.

Сегодня не тот день, когда мы можем заявить о полном возвращении к нормальной жизни. В стране по-прежнему выявляются новые инфекции и госпитализируются люди, — отметил Рютте.

В силе остаётся масочный режим в общественном транспорте. Гражданам советуют работать из дома, когда это возможно и приходить в офис лишь по необходимости.

По последним данным, вкцинацию от коронавируса в Нидерландах прошли 79% граждан старше 12 лет.

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