Российские истребители создали опасную ситуацию для голландского военного корабля Evertsen в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов. Ведомство опубликовало специальное заявление в связи с инцидентом.

Там отметили, что российские истребители пролетели слишком близко к голландскому фрегату.

Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма, — заявили в Минобороны Нидерландов.

Подчёркивается, что из-за «запугивания» российских истребителей у корабля возникли перебои в работе электронного оборудования.

Ранее в Чёрном море стартовали самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze. В них принимают участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них — украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолётов и спецназ.

МИД РФ назвал проведение Sea Breeze провокацией. А в российском оборонном ведомстве заявили, что под прикрытием учений НАТО отправит на Украину современное оружие для использования в Донбассе.