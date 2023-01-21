Нидерланды обучат 400 украинских солдат

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Военные эксперты из Нидерландов проведут курсы подготовки для 400 украинских солдат, передает РИА Новости со ссылкой на министра обороны королевства Кайса Оллонгрен. По его словам, обучение будет проходить в Великобритании.

В период с января по апрель 2023 года около 65 солдат морской пехоты [Нидерландов] проведут подготовку двух партий по 200 украинских новобранцев в каждой, — заявил Оллонгрен.

Ранее Оллонгрен сообщил о том, что Нидерланды приняли решение поставить Украине две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты. Также в Киев отправят боеприпасы к ним и детали для обслуживания.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на экспертов лондонского Международного института стратегических исследований писала, что для начала контрнаступления Украине необходимо получить более 100 западных танков. По словам журналистов, несмотря на готовность Великобритании и Польши отправить 14 танков Challenger 2 и роту Leopard, этого будет недостаточно. В статье отмечается, что Киев запросил 300 танков, но Лондон не может увеличить поставки бронетехники, так как в стране всего насчитывается 227 Challenger 2.

В материале издания при этом подчеркивается, что обучение украинских военнослужащих работе с Challenger 2 и Leopard 2 займет от трех до шести недель.