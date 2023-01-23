Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35

Фото: U.S. Army

Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35 для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Восточной Европой, сообщает издание «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство страны. Самолеты будут находиться в Польше в феврале и марте 2023 года.

Минобороны Нидерландов направит в Польшу восемь истребителей F-35 для защиты восточного фланга НАТО <…> Они будут наблюдать за воздушным пространством НАТО над Восточной Европой, — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны сообщило, что истребители могут взлететь в течение нескольких минут, чтобы перехватить самолет. Это происходит, если воздушное судно не идентифицирует себя или приближается к воздушному пространству без разрешения.

Кроме того, Франция и Германия проведут в Литве и Румынии совместные учения для укрепления европейской составляющей НАТО, передает ТАСС со ссылкой на итоги заседания франко-германского Совета министров в Париже. Также в совместной декларации отмечается, что взаимодействие армий двух стран происходит, в том числе для поддержки союзников на востоке.

В октябре Альянс провел над северо-западом Европы — в воздушном пространстве Бельгии и Великобритании и над Северным морем — плановые учения по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень». В них приняли участие 14 стран, было задействовано около 60 самолетов. Боевое оружие в учениях задействовать не стали.