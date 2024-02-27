Нидерланды направят €100 млн на закупку боеприпасов для Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Амстердам намерен направить €100 млн на закупку боеприпасов для Киева, сообщил в Twitter (X) и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте по итогам прошедшей в Париже конференции в поддержку Украины. Он также призвал страны Европы быть готовыми к продолжительному конфликту на территории украинского государства.

Прежде всего, важно, чтобы мы выполнили то, что обещали. И посмотрели, что еще мы можем сделать. Именно поэтому Нидерланды выделяют более €100 млн на чешскую инициативу по скорейшей поставке Украине сотен тысяч артиллерийских снарядов, — написал политик.

Рютте добавил, что Нидерланды заключат с Украиной соглашение о безопасности, «чтобы продолжать поддерживать страну как минимум в течение следующих 10 лет».

Ранее президент Чехии, бывший генерал и высокопоставленный чиновник НАТО Петр Павел в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Прага выявила у неназванной страны за пределами ЕС «полмиллиона снарядов» калибра 155 мм и еще 300 тысяч — калибра 122 мм. По его словам, если быстро найти финансирование, можно решить задачу с их поставкой ВСУ в течение нескольких недель.

После этого Financial Times написало о том, что европейские страны собирают $1,5 млрд на артиллерийские снаряды для Украины, которые хотят закупить в третьих странах за пределами ЕС. По данным издания, Чехия организует реэкспорт боеприпасов, чтобы компенсировать задержки производства в Европе и «тупиковую ситуацию» в Конгрессе США по вопросу финансирования помощи Киеву.