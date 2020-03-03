СМИ сообщили о давних планах руководства Нидерландов направить войска в Донбасс.
Об этом
Как рассказал журналистам командир 11-й аэромобильной бригады нидерландской армии, подготовка к отправке началась спустя два дня после авиакатастрофы. В операции хотели задействовать около тысячи солдат, задачей которых стало бы оцепление местности, и обеспечение работы следователей на месте крушения. Войска должны были отправиться в Донбасс 23 июля, но ДНР отправила днём ранее останки погибших на Украину. В результате, на место происшествия прибыли только 40 полицейских, которые, к тому же, не были вооружены.
Ранее NEWS.ru писал о том, что голландская прокуратура решила засекретить имена свидетелей на процессе по делу MH17. В суде их показания будут фигурировать под кодами.
Добавьте наши новости в избранные источники