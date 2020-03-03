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СМИ сообщили о давних планах руководства Нидерландов направить войска в Донбасс.

Об этом пишет издание Telegraf. По его данным, в 2014 году, после крушения на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики малазийского Boeing власти Нидерландов собирались отправить в регион свои войска.

Как рассказал журналистам командир 11-й аэромобильной бригады нидерландской армии, подготовка к отправке началась спустя два дня после авиакатастрофы. В операции хотели задействовать около тысячи солдат, задачей которых стало бы оцепление местности, и обеспечение работы следователей на месте крушения. Войска должны были отправиться в Донбасс 23 июля, но ДНР отправила днём ранее останки погибших на Украину. В результате, на место происшествия прибыли только 40 полицейских, которые, к тому же, не были вооружены.

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