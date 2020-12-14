Нидерланды начнут требовать отрицательный тест на COVID-19 перед въездом

https://static.news.ru/photo/7a020246-3e15-11eb-a282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ana Fernandez/Keystone Press Agency/Global Look press

Граждане государств, которые не входят в Евросоюз и Шенгенскую зону, по прибытии в Нидерланды с 15 декабря 2020 года должны будут предъявлять отрицательный тест на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19), заявили в кабмине страны.

Кроме того, требование иметь при себе соответствующую «справку» не распространяется на обладателей паспорта Нидерландов, представителей ЕС/Шенгенской зоны и членов их семей. За всё время пандемии в стране медики зафиксировали 613 487 заражённых, от COVID-19 погибли 10 048 человек.

С 18:00 15 декабря 2020 года часть путешественников обяжут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 по прибытии в Нидерланды. Пассажиры, которые прибывают по воздуху или по морю из государств, не входящих в состав ЕС/Шенгенской зоны и которые не входят в список безопасных стран [по COVID-19] и при этом не подпадают под запрет на поездки в ЕС, должны иметь возможность предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 и подписанное заявление, — говорится в сообщении кабмина.

Накануне стало известно, что Финляндия не откроет свои границы как минимум до 12 января 2021 года. Об этом заявили представители Ассоциации туроператоров России (АТОР). Причина — резкий рост случаев инфицирования COVID-19. В Хельсинки отметили, что несмотря на возросшее число заболевших ещё осенью «после спокойной летней ситуации», разница между эпидситуацией в государстве и других странах в последнее время резко увеличилась.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Афины приняли решение продлить въезд в страну для россиян до 7 января 2021 года. Подразумевается въезд до 500 российских граждан в неделю при наличии у них справок об отсутствии коронавируса и ваучера на отель или документов, подтверждающих наличие места временного проживания в Греции.