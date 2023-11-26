Нидерланды могут лишить Киев военной поддержки Оллонгрен: «Партия свободы» может лишить Киев поддержки Нидерландов

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

После победы на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой «Партии свободы» (PVV) страна может отказаться от передачи Украине истребителей F-16 и другой военной помощи, передает NL Times слова главы Минобороны королевства Кайсы Оллонгрен. Она отметила, что Запад очень обеспокоен тем, что в прошлом PVV отличалась «пророссийскими взглядами».

Они опасаются, что Нидерланды прекратят поставку истребителей F-16 и другую военную поддержку, если партия Герта Вилдерса придет к власти <...>. В прошлом PVV никогда не проявляла энтузиазма по поводу поддержки Украины, — пояснила министр.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может стать одним из важнейших союзников России среди стран НАТО. По его мнению, в сложившейся ситуации президенту РФ Владимиру Путину «нужно просто сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится».

До этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что предназначенные для Украины истребители F-16 прибудут в Румынию приблизительно в середине — конце ноября. Он добавил, что уже проинформировал об этом украинского президента Владимира Зеленского.