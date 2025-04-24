Нидерланды готовятся «вооружаться до зубов» Король Нидерландов заявил о необходимости вооружения государства

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Король Нидерландов Виллем-Александр Клаус Георг Фердинанд призвал страну готовиться к возможным угрозам и «вооружиться до зубов», чтобы сохранить мир и безопасность, сообщает газета Algemeen Dagblad. По словам главы государства, ситуация в мире изменилась и Европа больше не может полагаться на прежние гарантии стабильности.

Мы, возможно, слишком уж считали само собой разумеющимся, что у нас всегда будут свобода и мир. К сожалению, Украина и другие конфликты доказывают, что это уже не так. И что нам действительно нужно подготовиться и вооружиться до зубов, чтобы продолжать жить в мире и безопасности, — отметил король.

Монарх также подчеркнул необходимость перестройки оборонной промышленности Нидерландов, чтобы страна могла самостоятельно обеспечивать свои потребности в сфере безопасности. Он отметил, что речь идет не только о закупке техники, но и о возобновлении собственного производства.

Ранее спикер парламента Нидерландов Мартин Босма предложил разделить Бельгию: во время встречи с французским послом он высказал идею присоединения Фландрии к Нидерландам, а Валлонии — к Франции. Участников встречи удивила подобная инициатива. Это предложение ранее озвучивал лидер правой партии PVV Герт Вилдерс.