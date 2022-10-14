Nicola Porro: жители Италии изменили свое отношение к Украине Nicola Porro: 60% итальянцев хотят мирных переговоров между Москвой и Киевом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Венеция, Италия

С начала украинского кризиса итальянцы кардинально изменили отношение к Киеву и теперь выступают за дипломатическое решение проблемы, пишет обозреватель Маттео Миланези в статье для Nicola Porro. По его словам, результаты опроса показали, что 60% респондентов хотят, чтобы Киев сел за стол переговоров с Москвой, а 27% поддерживают продолжение военной помощи Киеву.

Это потрясающая цифра, учитывая, как конфликт изображали с конца февраля. Говорили, что это противостояние между Азией и Европой, возвращение холодной войны, очередное смещение западного геополитического центра тяжести, — пишет Миланези.

Он отметил, что такие настроения итальянцев связаны с проблемами в сфере энергетики. Миланези подчеркнул, что недавно избранный премьер страны Джорджа Мелони поддерживает идею о продолжении военной помощи Киеву и приверженности политике Евросоюза и НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции в Астане, что у Украины пропало желание вести переговоры после того, как от ее столицы отошли российские войска. При этом глава государства подчеркнул, что Москва открыта к переговорам с Киевом.