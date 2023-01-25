«Ни сейчас, ни в будущем»: ФРГ не поставит самолеты Украине Шольц: Германия не будет поставлять самолеты и отправлять солдат на Украину

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Германия не будет поставлять Киеву боевые самолеты, а также не направит солдат на Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге. Он добавил, что НАТО сразу заявила, что не будет выступать за бесполетную зону над Украиной, передает ТАСС.

Наземные войска мы не будем отправлять ни в коем случае. <…> Этого не было сейчас и не будет в будущем. На это все могут положиться, — заявил канцлер.

Ранее кабмин Германии официально объявил, что отправит Украине 14 танков Leopard 2, сообщил представитель правительства Штеффен Хебештрай. Власти страны также разрешат другим государствам реэкспортировать бронированные боевые машины Киеву.

Ранее Spiegel сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard под давлением.

После появления сообщений немецких СМИ о согласии Берлина поставить Киеву танки Leopard на них отреагировали в Госдуме. Так, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что положение Украины вызывает серьезное беспокойство у ее кукловодов. Этим, по его мнению, и объясняется решение Германии. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле, в нее и «ушли», напомнил депутат.