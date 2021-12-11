NI: Открытие СП-2 лишит Украину реверсивных поставок газа из Европы

Украина может лишиться возможности покупки газа по реверсу в Европе после открытия трубопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет издание National Intrest. По мнению авторов издания. после сертификации оператора нового газопровода все поставки газа из РФ пойдут в в обход территории Украины.

Это значит, что Москва будет контролировать, сколько газа по «Северному потоку — 2» станут получать соседи Украины с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву, — пишет NI.

Авторы полагают, что в результате отсутствия транзита газа и реверсивных поставок из Европы Украина станет более уязвимой для возможного вторжения.

Украина перестала покупать газ напрямую у России с ноября 2015 года. При этом топливо приобретается по реверсу в европе. Киев неоднократно подчёркивал, что не планирует возобновлять покупки газа у РФ.

Ранее аналитик Александр Кочетков предположил, при каких условиях сама Россия соглсилась бы открыть прямые поставки газа на Украину. Эксперт полагает, это может произойти в случае политических уступок Киева по Донбассу и Крыму.

В свою очередь, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине следует покупать газ напрямую у России. Сейчас страна пользуется российским газом, но приобретает его у посредников и платит дороже. По словам политика, украинская труба в ближайшее время рискует превратиться в «музей металлолома».