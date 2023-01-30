«Ни одного национального решения»: политолог о правительстве ФРГ Политолог Ордуханян: Вашингтон взял под контроль немецкое правительство

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Правительство Германии находится под контролем Вашингтона, из-за чего за последнее время не было принято ни одного национального решения, считает политолог Рафаэль Ордуханян. В беседе с «Народными Новостями» эксперт напомнил, что после резких высказываний главы немецкого МИД Анналены Бербок в ее адрес не последовало критики, так как она является ставленником США.

Здесь вопрос стоит в том, в какой степени политические силы Германии зависят от Америки. Анналена Бербок стопроцентно и полностью является сотрудником Госдепартамента, это не немецкий политический деятель. Она ставленник. <...> Шольц, в принципе, то же самое из себя представляет. Там нет ни одного национального решения, решения в пользу национальных интересов Германии, — заявил Ордуханян.

По мнению политолога, США готовят из Германии «второй эшелон» для противостояния с Россией. Эксперт считает, что всего таких эшелонов будет четыре, и Вашингтон вступит в противостояние с Россией в последнюю очередь, если это вообще потребуется.

Эксперт отметил, что Бербок может потерять свое место из-за слишком громких заявлений и высказываний, но на эту должность не придет политик, который станет отстаивать интересы Германии. Политолог уверен, что в случае отставки место главы МИД займет такой же ставленник Вашингтона. Ордуханян отметил, что даже немецкая оппозиция не противопоставляет себя идеям правящей партии.

Это не оппозиция самой идеи. Здесь оппозиция только в том плане, насколько уничижительно нужно говорить «чего изволите». У них спор идет о том, нужно ли так слишком подобострастно говорить «чего изволите». Но «чего изволите» остается в любом случае, — заключил политолог.

Ведомство канцлера ФРГ Олафа Шольца тщательно фиксирует оплошности главы МИД Анналены Бербок. Как сообщает зарубежное издание, Шольц придерживается принципа не говорить плохо о своих министрах, при этом вслед за ошибками чиновников следуют определенные уроки.