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Создание независимой от «Нафтогаза» компании-оператора газотранспортной системы на Украине будет завершено до начала очередного раунда переговоров по транзиту газа, запланированного на 19 декабря.

Отделение ГТС Украины от «Нафтогаза» должно быть завершено через несколько дней, — цитирует ТАСС главу компании Андрея Коболева.

По его словам, 17 декабря были поданы последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права транспортировать газ с 1 января 2020 года. Коболев подчеркнул, что на очередном раунде переговоров по транзиту, который состоится 19 декабря в Берлине, Россия не сможет подвергнуть сомнению способность Украины быстро завершить анбандлинг — отделение ГТС от «Нафтогаза» и перейти на европейские правила работы.

Ранее NEWS.ru писал, что закон о создании независимого оператора газотранспортной системы и выделении ГТС из структуры компании «Нафтогаз» вступил в силу на Украине. Рада приняла закон 31 октября, а 15 ноября его подписал президент страны Владимир Зеленский. В тексте документа говорится, что он вступает в силу «со дня, следующего за днём его опубликования».

Киев очень хочет завершить процесс сертификации независимого оператора ГТС до конца года. Внедрение энергетического законодательства ЕС поможет Украине на его основе заключать контракты с Россией и другими поставщиками газа, пояснял ранее премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Правительство страны также сообщало, что новый оператор ГТС не будет продан, сдан в аренду или в концессию. Владельцем 100% акции компании при этом будет государство.

Как рассчитывает украинское руководство, «Оператор ГТС Украины» будет сертифицирован национальным регулятором, а до 1 января 2020 года это подтвердит секретариат европейского Энергетического сообщества.