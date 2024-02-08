Newsweek: боец ВС РФ пощадил воюющего за ВСУ сына и расстался с жизнью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский еженедельник Newsweek рассказал, что танкист ВС РФ не стал стрелять по украинскому экипажу, узнав, что в нем находится его воюющий за ВСУ сын. Как отмечает издание, благодаря этому 19-летний солдат ВСУ остался жив, а его отец погиб в том бою от прилета дрона. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Он сказал: «Сынок, как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять». Я ответил: «Ну и что?» — приводит журнал рассказ украинского солдата.

Ранее военные ВСУ рассказали The New York Times, что солдаты украинской армии дезертируют из-за отсутствия помощи со стороны США. Отмечается, что общее число дезертиров невелико, однако оно неуклонно растет. По данным издания, украинские солдаты растеряли былой оптимизм и перестали надеяться на скорые поставки боеприпасов от западных партнеров.

До этого стало известно, что подразделения российской армейской группировки «Восток» сорвали две ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Также был произведен ряд ударов артиллерии по опорным пунктам и скоплениям живой силы противника.

В то же время разведчики российской группировки «Юг» огнем из противотанкового ракетного комплекса «Фагот» ликвидировали более десяти украинских бойцов на Артемовском направлении. По данным Минобороны РФ, с помощью дрона также был уничтожен американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.