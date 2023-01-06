Newstalk: в Ирландии украинских беженцев разместили на Рождество в палатках

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В Ирландии украинских беженцев разместили в палатках в канун Рождества. Член палаты представителей Ирландии Катал Кроу ужаснулся из-за условий, в которых оказались 88 человек, поскольку строения могут не выдержать зимнюю погоду.

Погода непредсказуема. <...> Эти палатки, по моему мнению, не выдержат бурю. Они определенно не справятся с погодными условиями с обилием льда и снега, которые были у нас в декабре. Это неподходящее жилье, — говорится в сообщении Кроу.

В конце 2022 года премьер Ирландии Лео Варадкар назвал прибытие большого количества беженцев в Ирландию «огромной проблемой». Тогда он заявил, что государство не может гарантировать им жилье. За период с 24 февраля в Ирландию прибыло более 60 тысяч беженцев с Украины.

В октябре министр по делам детей и молодежи Ирландии Родерик О’Горман заявил, что прибывающим в Ирландию украинским беженцам, возможно, придется спать на улице. В стране уже отсутствует свободное жилье, пояснил он.

В декабре жители ирландского курортного города Каслбар выразили недовольство наплывом беженцев с Украины в условиях, когда поддержка требуется им самим. Как указала неофициальный руководитель по вопросам координации помощи украинцам Лили Лузан, правительство Ирландии не подготовило общество к наплыву беженцев. Местные жители уже беспокоятся из-за переполненных школ и задаются вопросом, почему правительство предлагает такую ​​большую помощь украинцам, когда у местных жителей есть свои нужды. Мэр Каслбара Майкл Килкойн также заявил, что ирландцы всегда готовы помочь беженцам, однако хотят знать, что представляют из себя беженцы и есть ли у правительства какой-либо план урегулирования миграционного кризиса.