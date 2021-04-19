В число высланных из РФ чешских дипломатов попал заместитель посла

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В числе 20 сотрудников чешского посольства, объявленных в России персонами нон грата, оказался заместитель посла Чехии. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Гамачек.

Реакция (России — NEWS.ru) была очень сильной, она была на ступень выше, потому что самым высокопоставленным депортированным был заместитель посла, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

По мнению Гамачека, Прага должна ответить на эту ситуацию. Он пояснил, что намерен обсудить дальнейшие действия в отношении Москвы с главой правительства Андреем Бабишем.

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году.

Как сообщалось ранее, Москва в качестве ответной меры высылает ряд чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся всего пять штатных сотрудников.