«Невозможно выиграть»: в Германии напомнили Бербок о преимуществе России Журналист Репке: Украина не сможет победить Россию в ракетной войне

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

Украине не победить Россию в ракетной войне, заявил в соцсети Twitter (Х) немецкий журналист Юлиан Репке в ответ на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости поставлять Киеву как можно больше систем ПВО. По мнению аналитика, при любом раскладе у ВС РФ ракет больше.

У Украины закончатся наши ракеты быстрее, чем у Путина закончатся свои. Есть два решения: либо сбить бомбардировщики до запуска ракет, либо уничтожить их на земле. В противном случае воздушную войну над Украиной невозможно выиграть, — возразил министру журналист.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что буквально все сказанное министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок требует доскональной проверки, потому что она транслирует «новости абсурда». Дипломат отметила, что о ее правоте свидетельствует реакция людей, которые слышат немецкого министра и начинают думать, что они где-то ослышались.

Таким образом Захарова прокомментировала заявление Бербок о том, что будущее Украины находится в Евросоюзе. Министр также добавила, что «сообщество свободы» скоро будет «простираться от Лиссабона до Луганска», однако для вступления в Евросоюз Украина обязана полностью искоренить системную коррупцию.