Невеста Ассанжа заявила, что ему каждое утро делают в тюрьме рентген

По её словам, это происходит ежесуточно и в одно и то же время, при этом Ассанж во время процедуры должен находиться без одежды но в наручниках.

Each day Julian is woken at 5am, handcuffed, put in holding cells, stripped naked and x-rayed. He's transported 1.5h each way in what feels like a vertical coffin in a claustrophobic van. He's in a glass box at the back of court from where he can't consult his lawyers properly. https://t.co/ncuEySMkFH