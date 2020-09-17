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Невеста Ассанжа заявила, что ему каждое утро делают в тюрьме рентген

09:59, 17 сентября 2020

Невеста основателя сайта разоблачений Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила, что её жениха каждое утро подвергают рентгеновскому излучению в британской тюрьме.

По её словам, это происходит ежесуточно и в одно и то же время, при этом Ассанж во время процедуры должен находиться без одежды но в наручниках.

Каждый день Джулиана будят в 5 утра, надевают наручники, ведут в камеру, раздевают догола и подвергают рентгеновскому исследованию. Его перевозят по полтора часа в одну сторону в замкнутом фургоне, который напоминает вертикальный гроб. Он находится в стеклянной камере в глубине зала суда, откуда он не может нормально консультироваться со своими адвокатами, — написала женщина в своём микроблоге.

7 сентября В центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли возобновилось рассмотрение дела об экстрадиции Ассанжа в США. Американские юристы добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям, основное из которых связано с самым крупным в истории страны обнародованием засекреченной информации.

Как писал NEWS.ru ранее, основатель WikiLeaks получил премию «Солидарность» Союза журналистов России. Номинантами на неё становятся сотрудники СМИ, которые проявили гражданское мужество в отстаивании свободы слова, а также преданы своей профессии.

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