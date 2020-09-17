Невеста Ассанжа заявила, что ему каждое утро делают в тюрьме рентген

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Невеста основателя сайта разоблачений Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила, что её жениха каждое утро подвергают рентгеновскому излучению в британской тюрьме.

По её словам, это происходит ежесуточно и в одно и то же время, при этом Ассанж во время процедуры должен находиться без одежды но в наручниках.

Каждый день Джулиана будят в 5 утра, надевают наручники, ведут в камеру, раздевают догола и подвергают рентгеновскому исследованию. Его перевозят по полтора часа в одну сторону в замкнутом фургоне, который напоминает вертикальный гроб. Он находится в стеклянной камере в глубине зала суда, откуда он не может нормально консультироваться со своими адвокатами, — написала женщина в своём микроблоге.

Each day Julian is woken at 5am, handcuffed, put in holding cells, stripped naked and x-rayed. He's transported 1.5h each way in what feels like a vertical coffin in a claustrophobic van. He's in a glass box at the back of court from where he can't consult his lawyers properly. https://t.co/ncuEySMkFH — Stella Moris (@StellaMoris1) September 16, 2020

7 сентября В центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли возобновилось рассмотрение дела об экстрадиции Ассанжа в США. Американские юристы добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям, основное из которых связано с самым крупным в истории страны обнародованием засекреченной информации.

Как писал NEWS.ru ранее, основатель WikiLeaks получил премию «Солидарность» Союза журналистов России. Номинантами на неё становятся сотрудники СМИ, которые проявили гражданское мужество в отстаивании свободы слова, а также преданы своей профессии.