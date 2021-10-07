Невакцинированным жителям Латвии запретят посещение магазинов

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил об ужесточении мер в борьбе с коронавирусом. В стране, в которой вакцины от смертоносной инфекции сделало 50% населения, второй половине жителей запретят посещать магазины, сообщает РИА Новости.

Политик отметил , что исключением станут только продуктовые магазины. Такое решение принял совет по кризисному управлению Латвии.

В магазины смогут ходить только люди с COVID-сертификатами. Исключения составят торговые точки с товарами первой необходимости, то есть продуктовые магазины, — пояснил Кариньш.

Решение совета должно утвердить правительство Латвии на совещании 8 октября.

Другими антиковидными мерами Кариньш назвал введение обязательного ношения масок всеми учениками школ. Кроме того, политик призвал жителей Латвии по возможности перейти на удалённый режим работы.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала детальный план, который предусматривает, что к середине 2022 года прививку от коронавируса получат 70% населения всех стран мира, рассказал генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, для этого необходимо 11 млрд доз вакцин.